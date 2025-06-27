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        Karabük'te kripto getirisi vaadiyle 16 kişiyi 10 milyon TL dolandıran 2 şüpheli Antalya ve Hatay'da yakalandı

        KARABÜK'te kripto para getirisi vaadiyle 16 kişiyi 10 milyon 350 bin TL dolandıran 1'i kadın 2 şüpheli, Antalya ve Hatay'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 20:34 Güncelleme: 27.06.2025 - 20:40
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        Karabük'te kripto getirisi vaadiyle 16 kişiyi 10 milyon TL dolandıran 2 şüpheli Antalya ve Hatay'da yakalandı
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        KARABÜK'te kripto para getirisi vaadiyle 16 kişiyi 10 milyon 350 bin TL dolandıran 1'i kadın 2 şüpheli, Antalya ve Hatay'da düzenlenen operasyonla yakalandı. 2 şüpheli de tutuklandı.

        Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kripto varlıklar üzerinden yüksek kar vaadiyle dolandırıcılık yapıp kentteki 16 kişiyi 10 milyon 350 bin TL dolandıran şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Biri kadın iki şüpheli Antalya ve Hatay'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede şüphelilerin hesaplarında kripto varlıklar üzerinden yaklaşık 86 milyon TL'lik hesap hareketliliği tespit edildi.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı. Suça karışan diğer 2 şüphelinin de aynı suç kapsamında cezaevinde olduğu belirlendi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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