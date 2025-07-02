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        Yürürken düştü, başını asfalta çarpıp öldü

        KARABÜK'te, yolda yokuş aşağı yürürken dengesini kaybedip düşerek başını asfalta çarpan Erdoğan Denizli (54), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 16:31 Güncelleme: 02.07.2025 - 16:35
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        Yürürken düştü, başını asfalta çarpıp öldü
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        KARABÜK’te, yolda yokuş aşağı yürürken dengesini kaybedip düşerek başını asfalta çarpan Erdoğan Denizli (54), hayatını kaybetti.

        Olay, saat 14.30 sıralarında Kurtuluş Mahallesi Cami Sokakta meydana geldi. Kıraathaneye gitmek için evinden çıkan Erdoğan Denizli, yokuş aşağı yürürken dengesini kaybedip düştü, başını asfalta çarptı. Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Erdoğan Denizli’nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Denizli’nin cenazesi otopsi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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