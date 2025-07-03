Gökyüzünde süzülen leylek dron kamerasında
KARABÜK'te, dron ile çekim yapan bir kişi, dronun altında süzülerek uçan bir leyleği görüntüledi.
KARABÜK'te, dron ile çekim yapan bir kişi, dronun altında süzülerek uçan bir leyleği görüntüledi.
Karabük merkeze bağlı Yeşil Mahalle'de bir vatandaş çekim yapmak için dronunu kaldırdı. Dronla çekim yapan kişi, altında süzülen bir leyleği fark edip uçuşunu kaydetti. Leyleğin süzüldüğü anlar ortaya güzel görüntü çıkardı.
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