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        Karabük'te orman yangınına müdahale sürüyor; 10 köy boşaltıldı, 55 hektar alan zarar gördü (2)

        VALİYAVUZ: ŞU ANA KADAR 10 KÖYÜ BOŞALTTIKKarabük'te orman yangını devam ederken şu ana kadar Ovacık Safranbolu ilçesindeki 10 köyü boşaltıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 23:53 Güncelleme: 23.07.2025 - 23:55
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        Karabük'te orman yangınına müdahale sürüyor; 10 köy boşaltıldı, 55 hektar alan zarar gördü (2)
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        VALİYAVUZ: ŞU ANA KADAR 10 KÖYÜ BOŞALTTIK

        Karabük'te orman yangını devam ederken şu ana kadar Ovacık Safranbolu ilçesindeki 10 köyü boşaltıldı. Karabük Valisi Mustafa Yavuz, kentte devam eden orman yangınlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Vali Yavuz, Burunsuz köyünde yangın devam ederken öğleden sonra Safranbolu ilçesinde ikinci bir yangının çıktığını belirterek, "Eş zamanlı başlayan iki yangın bizim hem devam eden bir önceki yangınımızın soğutma çalışmalarındaki gücümüzü dağıtmış oldu hem de rüzgarın etkisiyle hızlı bir şekilde yayılma gösterdi. Coğrafyamız gerçekten zor ve engebeli bir coğrafya. Dağlarla, vadilerle, o anlamda biraz mücadelenin zor olduğu bir coğrafya. Buna tabii bir de rüzgar eklenince yangının hızlı bir şekilde belki metrelerce hızlı bir şekilde ileri atmasından dolayı arkadaşlarımızın ve mücadele eden görevli arkadaşlarımızın işini zorlaştırmış oldu. Gün içerisinde 4 helikopterimiz havadan destek verdi. Ama coğrafyanın tabii geniş olması nedeniyle görünürlükleri zaman zaman belki zayıf kalmış olabilir. Gerek ilimizden gerek bölgemizden gerekse farklı farklı illerimizden Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda ve Sayın Tarım ve Orman Bakanımızın talimatlarıyla ilimize araçlar sevk edildi. Onlar da mücadeleye devam ettiler. Orman içerisinde bulunan yangın riski bulunan sıkıntılı mahallelerimizde ve köylerimizdeki biz vatandaşlarımızı kendilerinin can güvenliği açısından, daha güvenli alanlara tahliyelerini sağlıyoruz." diye konuştu.

        VATANDAŞLARI GÜVENLİ ALANLARDA MİSAFİR EDİYORUZ

        Vali Yavuz, şu ana kadar 10 köyü boşalttıklarını açıklayarak, "Karabük merkez ilçeden Ovacık ilçemizden ve Safranbolu ilçemizden 10 köyümüzü boşalttık. Bazı köylerimizde köyün tamamını değil belli mahallelerini aynı zamanda yangının ilerleme alanında olan mahallelerimizi boşalttık. Şu ana kadar sadece 1 köyümüzün 1 mahallesinde açıkçası evlerimize o yangının sirayet ettiğini görüyoruz. Diğer köylerimizi biz tahliye ve güvenlik amacıyla boşaltmıştık. İnşallah daha fazla yangın ilerlemez. Arkadaşlarımız önünü keserler. Bu anlamda da vatandaşlarımızı biz güvenli alanlarda misafir edeceğiz. Evet yarın ilk gün ışığıyla birlikte buralarda tedbirlerimizi arttırıp bu anlamda yangın güvenliğini sağlarsak vatandaşlarımızın güven içerisinde tek evlerine yerleştireceğiz." dedi.

        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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