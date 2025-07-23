Karabük'te orman yangınına müdahale sürüyor; 10 köy boşaltıldı, 55 hektar alan zarar gördü (2)

VALİYAVUZ: ŞU ANA KADAR 10 KÖYÜ BOŞALTTIK

Karabük'te orman yangını devam ederken şu ana kadar Ovacık Safranbolu ilçesindeki 10 köyü boşaltıldı. Karabük Valisi Mustafa Yavuz, kentte devam eden orman yangınlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Vali Yavuz, Burunsuz köyünde yangın devam ederken öğleden sonra Safranbolu ilçesinde ikinci bir yangının çıktığını belirterek, "Eş zamanlı başlayan iki yangın bizim hem devam eden bir önceki yangınımızın soğutma çalışmalarındaki gücümüzü dağıtmış oldu hem de rüzgarın etkisiyle hızlı bir şekilde yayılma gösterdi. Coğrafyamız gerçekten zor ve engebeli bir coğrafya. Dağlarla, vadilerle, o anlamda biraz mücadelenin zor olduğu bir coğrafya. Buna tabii bir de rüzgar eklenince yangının hızlı bir şekilde belki metrelerce hızlı bir şekilde ileri atmasından dolayı arkadaşlarımızın ve mücadele eden görevli arkadaşlarımızın işini zorlaştırmış oldu. Gün içerisinde 4 helikopterimiz havadan destek verdi. Ama coğrafyanın tabii geniş olması nedeniyle görünürlükleri zaman zaman belki zayıf kalmış olabilir. Gerek ilimizden gerek bölgemizden gerekse farklı farklı illerimizden Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda ve Sayın Tarım ve Orman Bakanımızın talimatlarıyla ilimize araçlar sevk edildi. Onlar da mücadeleye devam ettiler. Orman içerisinde bulunan yangın riski bulunan sıkıntılı mahallelerimizde ve köylerimizdeki biz vatandaşlarımızı kendilerinin can güvenliği açısından, daha güvenli alanlara tahliyelerini sağlıyoruz." diye konuştu.