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        Karabük'teki orman yangınları 5'inci günde (3)

        GÖNÜLLÜLER,YARDIM ÇADIRINA GIDA VE SU GETİRİYORKarabük'teki orman yangınlarıyla mücadele 5'inci gününde devam ederken, sivil toplum kuruluşlarının gönüllülerinden oluşan gruplar da bölgedeki çalışmaların sürdürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.07.2025 - 15:32 Güncelleme: 27.07.2025 - 15:35
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        Karabük'teki orman yangınları 5'inci günde (3)
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        GÖNÜLLÜLER,YARDIM ÇADIRINA GIDA VE SU GETİRİYOR

        Karabük’teki orman yangınlarıyla mücadele 5’inci gününde devam ederken, sivil toplum kuruluşlarının gönüllülerinden oluşan gruplar da bölgedeki çalışmaların sürdürüyor. Arama kurtarma ekipleri tahliye edilen köylerde mahsur kalan hayvanları kurtarmak için çalışıyor. Bazı yardımseverler ise gıda, su, meşrubat dağıtımı yaptıkları stantlarda orman yangınlarıyla mücadele edenlere ikramda bulunuyor. Bazı kişiler de buldukları yiyecek ile suları bu noktalara götürerek, yangınla mücadele edenlere ulaştırılması için gönüllülere teslim ediyor.

        Ovacık ilçesi Dudaş köyünde oturan ve ailesiyle birlikte gönüllü çadırına su getiren Özkan Ayvalık, “Orman yangınına çok üzüldük. Bakmaya geldik. Yapanların Allah belasını versin. Güzelim ormanlarımızı mahvettiler. Bazı yerler boşaltıldı ama bizim köyümüze yangın 2-3 kilometre uzakta. Su getirdik buraya elimizden geldiği kadar, buraya ulaştırdık. Mücadele eden arkadaşlarımız susuz kalmasın diye su getirdik” dedi.

        BOŞALTILAN KÖYLERDEN HAYVANLARI KURTARDILAR

        Yangında kalan hayvanları kurtarmak için Samsun’dan Karabük’e gelen Alfa Arama Kurtarma Grubu’nun Başkan Yardımcısı Özgür Yarlıgaç (42), “Bu 4’üncü günümüz burada. Burada hummalı bir çalışma var. Herkes seferber olmuş durumda, bu da bizi çok mutlu etti. Biz terk edilmiş, boşaltılmış köylerden çok sayıda kedi, kanatlı hayvan 2-3 tane de köpek çıkarttık. Kimisinin ayağı kimisinin üstü yanıktı. Bunlar şu an veterinerde tedavi altındalar. STK’lar sahalarda insanın, hayvanın, doğanın yanındalar. Bizler STK’lar olarak sahadayız. Orman ekipleri, AFAD hep birlikte elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. 10’un üzerinde kanatlı hayvan çıkardık kafesten. Boşaltılması gereken köyde kalmışlar, onları çıkarttık. 8-9 kedinin ayağı ve üstü yanmıştı onlar ile 2-3 tane köpek çıkarttık, terk edilmiş köylerden. Yangın yaklaşmış, insanlar alabildiklerini alıp alamadıklarını artık bırakıp çıkmışlar, biz de onları çıkarttık” diye konuştu.

        Öte yandan, arazinin elverdiği noktalarda, ekipler dereye kurdukları su motorları ile hortum aracılığıyla arazözlere su taşıyan tankerleri dolduruyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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