Karabük'teki orman yangınları 5'inci günde (3)

GÖNÜLLÜLER,YARDIM ÇADIRINA GIDA VE SU GETİRİYOR

Karabük’teki orman yangınlarıyla mücadele 5’inci gününde devam ederken, sivil toplum kuruluşlarının gönüllülerinden oluşan gruplar da bölgedeki çalışmaların sürdürüyor. Arama kurtarma ekipleri tahliye edilen köylerde mahsur kalan hayvanları kurtarmak için çalışıyor. Bazı yardımseverler ise gıda, su, meşrubat dağıtımı yaptıkları stantlarda orman yangınlarıyla mücadele edenlere ikramda bulunuyor. Bazı kişiler de buldukları yiyecek ile suları bu noktalara götürerek, yangınla mücadele edenlere ulaştırılması için gönüllülere teslim ediyor.

Ovacık ilçesi Dudaş köyünde oturan ve ailesiyle birlikte gönüllü çadırına su getiren Özkan Ayvalık, “Orman yangınına çok üzüldük. Bakmaya geldik. Yapanların Allah belasını versin. Güzelim ormanlarımızı mahvettiler. Bazı yerler boşaltıldı ama bizim köyümüze yangın 2-3 kilometre uzakta. Su getirdik buraya elimizden geldiği kadar, buraya ulaştırdık. Mücadele eden arkadaşlarımız susuz kalmasın diye su getirdik” dedi.