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        Karabük'teki orman yangınları 5'inci günde (4)

        YANGINIİZLEDİLERKarabük'te orman yangınlarıyla mücadele 5 gündür sürerken, bazı vatandaşlar boşaltılan köylerin civarındaki yangınları güvenli bir noktada araçlarını park ederek izledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.07.2025 - 19:02 Güncelleme: 27.07.2025 - 19:05
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        Karabük'teki orman yangınları 5'inci günde (4)
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        YANGINIİZLEDİLER

        Karabük’te orman yangınlarıyla mücadele 5 gündür sürerken, bazı vatandaşlar boşaltılan köylerin civarındaki yangınları güvenli bir noktada araçlarını park ederek izledi. Birçok noktada ekipler ve gelenler için ikram araçları da konuşlandırıldı.

        İŞ MAKİNELERIYLE YANGININ BÜYÜMEMESİ İÇİN KANALLAR AÇILDI

        Ekipler, bazı noktalarda alevlerin sıçramasını durdurabilmek için iş makineleriyle kazı yaparak kanallar açtı. Bazı ağaçlar bu çalışmalar kapsamında kesilirken, yangının şiddetlenmesiyle civara yayılmasının önlenmesi amaçlandı.

        ‘KÜÇÜK ATEŞ SAVAŞÇISI’ DİKKAT ÇEKTİ

        Boyabat Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait bir arazözün arkasında ‘Küçük Ateş Savaşçısı’ yazısı dikkat çekerken, arazöz şoförünün mesai arkadaşları, mesleğe aşırı bağlılık yorumu yaptı. Yangınlara karadan müdahaleler sürerken birçok ekip de yol kenarına ve ormanlara konuşlandırıldı. Ekipler, zaman zaman yaya olarak devriye atarak alev kontrolü ve anında müdahale görevini yürütüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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