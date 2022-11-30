Üzerine demir kapı devrilen kişi öldü

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KARABÜK (AA) - Karabük'te üzerine demir kapı devrilen kişi hayatını kaybetti.

Soğuksu Mahallesi Elmas Sokak'ta kentsel dönüşüm için boşaltılmış bir evin demir kapısını sökmeye çalışan Halim Eren (60) henüz belirlenemeyen bir nedenle devrilen kapının altında kaldı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, çevredekilerin yardımı ile kapının altından çıkarılan Eren'in öldüğünü belirledi.

Eren'in, Cengiz Yılmaz'a ait evdeki çelik kapıları satın aldığı ve bu nedenle söktüğü belirtildi.

Olay yeri incelemesinin ardından cenaze, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.



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