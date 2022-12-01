Karabük'ten kısa kısa

SGK'dan rahatlatan ödenek! SSK 4A, 4B, 4C ve BAĞ-KUR'lu tüm çalışanların hesabına yatacak

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KARABÜK (AA) - Karabük Valisi Fuat Gürel, Safranbolu ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Ovacuma köyüne giden Gürel, köylülerin talep ve önerilerini dinledi.

Devletin çalışmalarından bahseden Gürel, köylülerin taleplerini kurum müdürlerine iletti.

- AK Parti heyetinden Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu'na ziyaret

AK Parti Karabük heyeti, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu'nu ziyaret etti.

Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz ve İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen'den oluşan heyet, Uraloğlu ile ilde yapılan ve yapımı devam eden çalışmaları değerlendirdi.

Altınöz, "Şehrimizi ileri taşıyacak, şehrimize kimlik kazandıracak ve değer katacak yatırımlarımızı heyecanla takip ediyoruz." açıklamasında bulundu.

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