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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karabük'te öğrencilere kışlık kıyafet yardımı

AA

Karabük'te öğrencilere kışlık kıyafet yardımı

KARABÜK (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünce başlatılan "Isıtan Eller Projesi" kapsamında Yenice ilçesinde ilk ve ortaokul öğrencilerine kışlık kıyafet yardımı yapıldı.

Yurtlarda kalan gençler başta olmak üzere Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü çalışanları ile Gençlik Merkezi gönüllülerinin katkılarıyla alınan atkı, bere ve eldivenden oluşan hediye paketleri, Vali Fuat Gürel'in katıldığı programda Yenice Özal İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerine teslim edildi.

Vali Gürel, okulda bulunan 150 öğrencinin tamamına hediyelerini protokol üyeleriyle dağıttı.

Ziyaret ettiği sınıflarda öğrencilerle sohbet eden Gürel, projenin hayata geçirilmesinde emeği bulunan gençler başta olmak üzere katkı veren kurum, kuruluş ve kişilere teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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