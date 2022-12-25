Karabük'te sahte para operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

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KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen sahte para operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Safranbolu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yürütülen saha çalışmaları sonucunda, yılbaşı öncesinde piyasaya sahte para sürüleceği bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

Şüpheli H.K. ve T.D'nin ikametlerinde yapılan aramada, 165 adet 100 liralık sahte banknot, 2 kurusıkı tabanca, 3 fişek, 3 uyuşturucu aparatı ve yaklaşık 1 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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