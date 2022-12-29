Karabük'te ÇOGEP ile yaklaşık 30 bin kişiye ulaşıldı

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KARABÜK (AA) - Karabük Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesince, Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) "Demir Şehrin Cevher Çocukları" projesi kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 9 bin 942 çocuk ve gençle birebir temas kurulduğu, hedef grupların eğitsel ve ailesel çevreleriyle il genelinde doğrudan veya dolaylı yaklaşık 30 bin kişiye ulaşıldığı belirtildi.

Proje kapsamında yapılanların anlatıldığı açıklamada, "Filografi meslek edindirme, badminton, müzik/enstrüman kursları verildi. 'Çocuk Gözüyle Polis' konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışması yapıldı. Trafik kuralları-trafikteyken doğru davranış şekilleri konularında ilimizde bulunan trafik eğitim parkurunda alanında uzman emniyet personeli tarafından uygulamalı trafik, afet bilinci eğitimleri, okullarda eğitim seminerleri verildi. 150 çocuk ve gencin okul ihtiyaçları karşılandı. Çocuk ve gençlerimize yönelik rol-model ve meslek tanıtımı etkinliği yapıldı. Çocuk evlerinde ve rehabilitasyon merkezlerinde engelli bireylere ziyaret faaliyetleri düzenlendi." ifadelerine yer verildi.

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