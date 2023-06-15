Karabük'ten kısa kısa

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KARABÜK (AA) - Vali Fuat Gürel, jandarma teşkilatının 184. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İl Jandarma Komutanı Albay Garip Gümüş, Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Merkezi Komutanı Albay Yusuf Küçükbaşol ile teşkilat mensuplarını makamında kabul etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Gürel, kabulde yaptığı konuşmada, başarılarla dolu köklü tarihe sahip teşkilatın 184. kuruluş yıl dönümünde aziz şehitleri rahmet ve minnetle yad etti.



Gürel, ülkenin dört bir yanında gece gündüz demeden fedakarca görev yapan teşkilatın kıymetli mensuplarını ve değerli ailelerine de sevgi ve şükranlarını sunduğunu ifade etti.

- Ovacık'ta Şehitler Çeşmesi açıldı

Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hilmi Öksüzoğlu'nun katkılarıyla Ovacık ilçesinde bulunan Hocaoğlu Köprüsü Şehitler Çeşmesi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Vali Gürel, açılışta yaptığı konuşmada, şehitler çeşmesinden istifade edecek tüm vatandaşlara hayırlı olması temennisinde bulundu, Başkan Öksüzoğlu başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.

- İl Göç Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi

İl Göç Kurulu Toplantısı Vali Fuat Gürel başkanlığında yapıldı.

İl Göç İdaresi Müdürü Osman Dorkaç tarafından, ikamet, uluslararası koruma, geçici koruma, düzensiz göç ve uyum alanında yapılan çalışmalar hakkında sunum yapıldı.



Toplantıda ayrıca kurul üyeleri, kurumlarını ilgilendiren konularda yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

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