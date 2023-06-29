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YİK Üyesi Mehmet Ali Şahin, Karabük'te konuştu:

AA

YİK Üyesi Mehmet Ali Şahin, Karabük'te konuştu:

KARABÜK (AA) - Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Mehmet Ali Şahin, koalisyon dönemlerinde aylarca hükümet pazarlıklarının sürdüğünü belirterek, şimdi seçimin ardından hemen çalışmaların başladığını, eski dönemlerin geride kaldığını söyledi.

Şahin, Karabük'ün Ovacık ilçesinde AK Parti tarafından düzenlenen bayramlaşma programında yaptığı konuşmada, Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı seçildiğini ve AK Parti'nin Cumhur İttifakı'yla birlikte yeniden iktidara geldiğini hatırlattı.

Bunun milletin tercihi olduğunu ifade eden Şahin, "Oy verenin de vermeyenin de tercihidir. Türkiye büyük bir demokratik olgunluk göstermiştir. Avrupa Birliği ülkelerinin, Avrupa Komisyonunun bir takım raporlarına hiç aldırış etmeyin. Demokrasi konusunda Türkiye'yi eleştiriyorlar. Siz önce kendinize bakın, yüzde 90'a yakın katılım oldu seçimlerde. Ama bu oran bile yüksek değil. Bakın Yunanistan'da da seçim oldu 2-3 gün önce. Oy oranına baktınız mı? Yüzde 60-63'ü geçmez. Ama Türk halkı demokrasiye sahip çıkıyor." diye konuştu.

- "Memleketi hizmet beklerdi"

Cumhurbaşkanı Hükümet Sisteminin en büyük avantajının siyasi istikrar olduğunu vurgulayan Şahin, "Cumhurbaşkanı seçildi, 2-3 gün sonra yemin etti, kabinesini kurdu, hükümet başladı. Koalisyon dönemleri olsaydı arkadaşlar aylarca sürerdi hükümet pazarlıkları. Memleketi hizmet beklerdi. Bu dönemler artık geride kalmıştır." sözlerine yer verdi.

- "Kaynakları ve yetkiyi biz mahalline devrettik"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kırsal kesimden oy alamadıkları yönündeki açıklamalarını hatırlatan Şahin, konuşmasına şöyle devam etti:

"Yani köylüleri suçladı. Sayın Kılıçdaroğlu, biraz araştırsan bunun nedenini çok kolay yakalarsınız. AK Parti'den önce Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü vardı Ankara'da. Hangi köyün yolu yapılacak, hangi köyün suyu eksik, Ankara'da Genel Müdürlükte bunlar tartışılır, ödenek konur yıllar sonra sıra gelir mi gelmez mi beklenir dururdu. Ama AK Parti iktidarı, Cumhurbaşkanımız o dönem başbakandı, ben başbakan yardımcısıydım. Talimatlarıyla KÖYDES projesi kuruldu. Kaymakamın başkanlığında, işte muhtarlar vardı, Köylere Hizmet Götürme Birliği faal haline geldi. Kaynakları ve yetkiyi biz mahalline devrettik. Köylere daha fazla hizmet gelmeye başladı."

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