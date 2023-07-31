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        AK Parti Karabük Milletvekili Şahin, kentte ziyaretlerde bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 14:39
        AK Parti Karabük Milletvekili Şahin, kentte ziyaretlerde bulundu

        KARABÜK (AA) - AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, esnaf ve köy ziyaretleri yaptı, çeşitli etkinliklere katıldı.

        Safranbolu ilçesinde esnafı ziyaret eden Şahin, talep ve istekleri dinleyerek yapacaklarını anlattı.

        Şahin, daha sonra Safranbolu'da 2 dönem belediye başkanlığı yapan Nihat Cebeci'ye görüştü.

        Önceki dönem AK Parti Safranbolu İlçe Başkanı Ahmet Güneş'i iş yerinde ziyaret eden Şahin, ilçe adına görüş alışverişinde bulundu.

        AK Parti Safranbolu İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Çetinkaya'nın babası, Sine köyü muhtarı ve Tokatlı ve Çevre Köyleri Orman Kooperatifi Başkanı Ali Çetinkaya'yı da geçirdiği rahatsızlık nedeniyle evinde ziyaret eden Şahin, geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek Safranboluspor'un yönetici ve teknik heyetiyle de görüşen Şahin, takıma başarılar diledi.

        Daha sonra Safranbolu'nun Gayza köyüne giden Şahin, köylülerin taleplerini ve isteklerini dinledi.

        Safranbolu'nun Aşağıdana köyüne giden Şahin, köylülerle sohbet edip görüş alışverişinde bulundu.

        Şahin'e ziyaretlerinde AK Parti Karabük İl Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Koca, AK Parti Safranbolu İlçe Başkanı Yasin Aydın, İlçe Yönetim Kurulu üyeleri Oğuzhan Şahin, Mustafa Çetinkaya, Erol Özduran, İlhan Özdemir, Hasan Erbozkurt, Mehmet Ergül ve Mustafa Köşker ile İl Genel Meclis üyeleri Zafer Özdemir ve Mustafa Ünal eşlik etti.

        - Ovacık ilçesi ziyareti

        Milletvekili Şahin, Ovacık Belediye Başkanı Yakup Narter, AK Parti Karabük İl Başkan Yardımcısı Ali Erorhan, İl Genel Meclis üyeleri Ahmet Tam ve Halil Aydın, AK Parti Ovacık İlçe Başkanı Ahmet Şahin ve yönetim kurulu üyeleri ile Ovacık ilçesinin Soğanlı, Yaylacılar, Avlağıkaya, Belen, Erkeç, Çatak, Taşoğlu, Yaka, Başboyunduruk ve Boduroğlu köyü Beşirağa Mahallesi'ni ziyaret ederek köylülerle görüştü, istek ve taleplerini dinledi.

        27. Dönem AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş'in dünyaevine giren kızı Büşra Güneş ile Yasin Kadıoğlu çiftinin Pelitçik köyünde düzenlenen düğün ve mevlit programına katılan Şahin, çifte mutluluklar diledi.

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