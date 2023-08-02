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        Karabük'ten kısa kısa

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 13:18
        Karabük'ten kısa kısa

        KARABÜK (AA) - Karabük Valisi Fuat Gürel, görev süresi dolduğu için Karabük Üniversitesi Rektörlüğü görevinden ayrılan Prof. Dr. Refik Polat'ı kabul etti.

        Başarılı çalışmaları ve üniversiteye kazandırdıklarından dolayı Polat'a teşekkür eden Vali Gürel, yeni yaşamında başarı ve mutluluk diledi.

        - Eskipazar OSB'de yönetim kurulu toplantısı yapıldı

        Eskipazar Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yönetim kurulu toplantısı, Vali Gürel başkanlığında gerçekleştirildi.

        Vali ve Eskipazar OSB Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Gürel, yönetim kurulu üyeleri İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şerafettin Kelleci, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Fatih Çapraz, Hasan Yıldırım, Adnan Çebi ve Eskipazar OSB Bölge Müdürü Emin Demir'in katılımıyla valilik salonunda gerçekleştirilen toplantıda, çalışmalar ve gündemdeki maddeler görüşüldü.

        - Vali Gürel'den Ovacık'taki yatırımlara inceleme

        Karabük Valisi Gürel, Ovacık ilçesinde yapımı süren devlet yatırımlarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilk olarak Ovacık Kaymakamı Oğuzhan Altunay'ı makamında ziyaret eden Vali Gürel, daha sonra yangında zarar gören İlçe Emniyet Amirliği binasını inceledi.

        Son olarak yapımı süren Hükümet Konağı ve Ovacık Devlet Hastanesi inşaatlarında incelemelerde bulunan Gürel'e, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Kaymakam Altunay ve Belediye Başkanı Yakup Narter eşlik etti.

        - Halk günü toplantıları sürüyor

        Karabük'te halk günü toplantısı, Vali Fuat Gürel başkanlığında gerçekleştirildi.

        Görüşmelere katılan vatandaşlarla tek tek görüşen Gürel, kendisine iletilen sorun, şikayet ve taleplerin çözümü için ilgili kurum ve kuruluş müdürlerine talimat verdi.

        Her hafta düzenli yapılan toplantılara katılmak isteyenlerin, çarşamba günleri saat 09.00'da valilik salonunda hazır bulunmaları gerekiyor.

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