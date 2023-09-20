Karabük'te şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Karabük'te şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Karabük'te şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
S.A. idaresindeki 78 AAF 115 plakalı otomobil, Karabük-Ankara kara yolu Ovacık yol ayrımı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki bariyere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle karşı şeride geçen otomobil şarampole devrildi.
Kazada sürücü S.A. ile yanındaki M.S. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.