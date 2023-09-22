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        Karabük'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Karabük'ün Ovacık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 18:15 Güncelleme: 22.09.2023 - 18:15
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        Karabük'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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        Karabük'ün Ovacık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Abdullar köyüne bağlı Saitler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün saat 16.30 sıralarında çıkan yangının söndürülmesi için karadan ve havadan çalışma yapıldı.

        Çalışmalara, Orman İşletme, İl Özel İdaresi ve Karayolları Genel Müdürlüğü 15. Bölge müdürlüklerine ait 15 arazöz, 2 helikopter, itfaiye ve iş makineleri olmak üzere toplam 43 araç ile 161 personel destek verdi.

        Çalışmalarla gece kısmen kontrol altına alınan yangın, ekiplerin müdahalesiyle tamamen kontrol altına alındı.

        Yangından yaklaşık 13 hektar alanın etkilendiği belirtilen bölgede, soğutma çalışması yürütülüyor.

        Öte yandan yangın mahalline ulaşım olmadığı için bölgeye sevk edilen iş makineleriyle yol açma çalışması yapılmıştı.

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