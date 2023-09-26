Karabük'te kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı
Karabük'ün Ovacık ilçesinde iş makinesi ve traktörle kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
Karabük'ün Ovacık ilçesinde iş makinesi ve traktörle kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Abdullar köyü Saitler mevkisinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Bölgede iş makinesi ve traktörle kazı yapan E.T. (18), S.K. (47) ve H.H. (81) suçüstü yakalandı.
Haklarında Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu ile Orman Kanunu'na muhalefet suçlarından işlem yapılan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.