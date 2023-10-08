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        Karabük'te çıkan yangınlara ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı

        Karabük Valiliği, Ovacık ilçesinde çıkan yangınlara ilişkin gözaltına alınan şüphelinin tutuklandığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 16:38 Güncelleme: 08.10.2023 - 16:38
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        Karabük'te çıkan yangınlara ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı
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        Karabük Valiliği, Ovacık ilçesinde çıkan yangınlara ilişkin gözaltına alınan şüphelinin tutuklandığını bildirdi.

        Valilikten yapılan açıklamada, ilçede 5-7 Ekim'de çıkan metruk bina, samanlık ve araç yangınlarına ilişkin yakalanan zanlı O.Ş'nin çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandığı kaydedildi.

        İlçede 5-6-7 Ekim'de çıkan yangınlarda kullanılmayan iki katlı ahşap ev, 9 samanlık, ahır ve bir takside hasar oluşmuş, olaya ilişkin zanlı O.Ş. gözaltına alınmıştı.

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