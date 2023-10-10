Karabük'te yangınlarda zarar gören çiftçilere saman desteği

Ovacık Kaymakamlığınca, ilçede meydana gelen yangınlar sonucunda zarar gören vatandaşlara saman desteğinde bulunuldu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, yangında hasar gören vatandaşların yaralarının hızlıca sarılması noktasında çalışmaların başladığı belirtildi.

Açıklamada, "Mevlamız'dan gerek köylerimizde gerek ilçe ve ilimizde ve ülkemizde bu gibi elim hadiselerin yaşanmamasını temenni eder, Ovacık halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz." ifadesine yer verildi.