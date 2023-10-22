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        Karabük'teki trafik kazalarında 7 kişi yaralandı

        Karabük'te meydana gelen 4 trafik kazasında 1'i çocuk 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 21:50 Güncelleme: 22.10.2023 - 21:54
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        Karabük'teki trafik kazalarında 7 kişi yaralandı
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        Karabük'te meydana gelen 4 trafik kazasında 1'i çocuk 7 kişi yaralandı.

        M.Ç. idaresindeki 34 JES 45 plakalı otomobil, Karabük-Yenice kara yolu Saray köyü yakınlarında U.G. yönetimindeki 67 NF 833 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada sürücülerden U.G. ile yanındaki H.G. yaralandı.

        Yaralılar ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        İ.K'nin kullandığı 78 AAC 097 plakalı otomobil, merkeze bağlı Çukurca köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.

        Kazada yaralanan sürücü İ.K. ile yanındaki Ö.K. ambulansla kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

        N.Ş. idaresindeki 78 AZ 121 plakalı otomobil, Bulak köyü yakınlarında E.D. yönetimindeki 78 BY 424 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada sürücülerden N.Ş. ile yanındaki H.Ş. yaralandı.

        Yaralılar ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        İ.D. yönetimindeki 78 ABL 862 plakalı otomobil, Bahçelievler Mahallesi'nde bisikletli Y.A.Y'ye çarptı.

        Kazada yaralanan çocuk Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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