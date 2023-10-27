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        Karabük'te şehir merkezine inen 3 ayı cep telefonu kamerasında

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde gece saatlerinde şehir merkezine inen 3 ayı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 00:34 Güncelleme: 27.10.2023 - 00:34
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        Karabük'te şehir merkezine inen 3 ayı cep telefonu kamerasında
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        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde gece saatlerinde şehir merkezine inen 3 ayı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Aşağı Tokatlı Mahallesi Çakaloğlu Sokak'ta aracıyla ilerleyen bir sürücü, 2'si yavru 3 ayının koştuğunu gördü.

        Önce panik yaşayan sürücü, daha sonra o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

        Görüntülerde, anne ayının kaçışı ve iki yavrusunun onu takip etmesi yer alıyor.

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