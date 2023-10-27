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        Karabük'te öğrenciler "100. yıl" koreografisi oluşturdu

        Karabük'te öğrenciler, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla "100. yıl" koreografisi oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 20:31 Güncelleme: 27.10.2023 - 20:31
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        Karabük'te öğrenciler "100. yıl" koreografisi oluşturdu
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        Karabük'te öğrenciler, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla "100. yıl" koreografisi oluşturdu.

        75. Yıl Karabük Anadolu Lisesi bahçesinde oluşturulan koreografi, çok sayıda öğrencinin katılımıyla yapıldı.

        Türk bayraklı kıyafet giyen ve çeşitli marşlar söyleyen öğrenciler gösteri yaptı.

        Öğrencilerin gösterileri dronla görüntülendi

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