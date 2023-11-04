Karabük'te ağaçtan düşen kişi yaralandı.

Atatürk Mahallesi Harun Reşit Caddesi'nde ağaca budamak için çıkan Mehmet B, (80) dengesini kaybederek düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olayda yaralanan Mehmet B, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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