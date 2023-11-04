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        Karabük'te ağaçtan düşen kişi yaralandı

        Karabük'te ağaçtan düşen kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 12:32 Güncelleme: 04.11.2023 - 12:45
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        Karabük'te ağaçtan düşen kişi yaralandı
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        Karabük'te ağaçtan düşen kişi yaralandı.

        Atatürk Mahallesi Harun Reşit Caddesi'nde ağaca budamak için çıkan Mehmet B, (80) dengesini kaybederek düştü.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Olayda yaralanan Mehmet B, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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