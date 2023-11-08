KARDEMİR'den emekli olan işçilerin yerine çocukları işe girebilecek Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), emekli olmayı hak eden işçilerin yerine uygunluk şartlarını taşıyan çocuklarının işe alınacağını bildirdi.

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), emekli olmayı hak eden işçilerin yerine uygunluk şartlarını taşıyan çocuklarının işe alınacağını bildirdi.

Fabrikadan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, KARDEMİR'e 600 işçi alınacağını açıklamasının ardından ilk etapta 300 işçi alımının gerçekleştirildiği belirtildi.

İkinci etap çalışmalarının başladığı ve bu kapsamda emekli işçilerin yerine şartları uygun çocuklarının işe alınacağı aktarılan açıklamada, "Emekliliğe Teşvik Uygulaması" kapsamında emekli olacak işçilerin İnsan Kaynakları Müdürlüğüne başvurularının ardından şartları uygun adayların süreçlerinin en yakın zamanda başlayacağı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir de şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması doğrultusunda ilk etap alımının ardından ikinci etabı da gerçekleştiriyoruz. Cumhurbaşkanı'mızın şirketimize verdiği değerin farkında olarak adımlarımızı atmaya devam ediyoruz. KARDEMİR kaliteli insan kaynağını artırarak gelişmeye devam etmek kararlılığında yoluna devam edecektir. Yapacağımız bu alımlarla insan kaynağı ağımızın genişleyeceğine ve yeni arkadaşlarımızın şirketimize katkı sağlayacağına inancım tamdır. Şirketimize yıllarca katkı ve emek veren emekli olacak işçilerimize teşekkür eder, hayatlarında başarılar dilerim."