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        Karabük'te konteyner yangında kullanılamaz hale geldi

        Karabük'ün Eflani ilçesinde konteynerde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 11:58 Güncelleme: 09.11.2023 - 12:09
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        Karabük'te konteyner yangında kullanılamaz hale geldi
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        Karabük'ün Eflani ilçesinde konteynerde çıkan yangın söndürüldü.

        Kutluören köyü sınırlarındaki mermer ocağında işçilerin kaldığı konteynerde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangını söndüremeyen işçiler, itfaiyeden destek istedi. İhbar üzerine yangın mahalline itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Eflani Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, konteyner kullanılamaz hale geldi.

        Dumandan etkilenen 1 işçi ise Eflani İlçe Entegre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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