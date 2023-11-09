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        Karabük'te "Siber Vatan" projesiyle nitelikli siber güvenlik uzmanları yetiştiriliyor

        Karabük Üniversitesinde (KBÜ) siber güvenlik alanında uzman kişilerin yetiştirilmesi amacıyla 40 öğrenciye "Siber Vatan" projesi kapsamında eğitim verilmeye başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 17:50 Güncelleme: 09.11.2023 - 18:13
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        Karabük'te "Siber Vatan" projesiyle nitelikli siber güvenlik uzmanları yetiştiriliyor
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        Karabük Üniversitesinde (KBÜ) siber güvenlik alanında uzman kişilerin yetiştirilmesi amacıyla 40 öğrenciye "Siber Vatan" projesi kapsamında eğitim verilmeye başlandı.

        Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) ile KBÜ tarafından 4 yıldır ortaklaşa yürütülen proje, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ve Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından destekleniyor.

        Proje kapsamında yapılan sınav sonucunda başarılı olan 40 bilgisayar ve elektrik-elektronik mühendisliği öğrencisi, Mühendislik Fakültesi laboratuvarında 2023-2024 eğitim programına başladı.

        Türkiye'nin nitelikli siber güvenlik uzmanlarının yetiştirilmesi amacıyla verilen eğitimi tamamlayan öğrencilerden kendi iş fikri olanlara ön kuluçka merkezinde destek sağlanacak.

        İki yıl sürecek program sonunda mezun olan öğrenciler, siber güvenlik uzmanlığı sertifikalarına sahip olacak.

        KBÜ TEKNOKENT Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammet Tahir Güneşer, yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde 17 üniversiteye yayılan eğitimle öğrencilerin, yetkin siber güvenlik uzmanı olarak devlet kurumlarında çok çabuk işe girip aynı zamanda kendi girişimlerini gerçekleştirebildiğini söyledi.

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