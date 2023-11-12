Karabük'te köylüler, A'dan Z'ye "imece" geleneğini yaşatıyor ORHAN KUZU - Karabük'ün Eflani ilçesi Çukurören köyü sakinleri, atalarından miras aldıkları geleneği yaşatarak çiftçilikten inşaata kadar tüm işlerini imece usulüyle yapıyor.

ORHAN KUZU - Karabük'ün Eflani ilçesi Çukurören köyü sakinleri, atalarından miras aldıkları geleneği yaşatarak çiftçilikten inşaata kadar tüm işlerini imece usulüyle yapıyor.

Köyün Sinitler Mahallesi'nde geleneklerinden ödün vermeden hayatlarını sürdüren vatandaşlar, sosyal tesis, çeşme, bahçe duvarı, odunluk ve fırın gibi inşaat işleri ile çiftçilik faaliyetlerini dayanışma ile sürdürüyor.

Çalışan eşlerine yemek ve çay yaparak destek olan mahallenin kadınları da ekmek ve kışlık ürünleri imece usulüyle üretiyor.

- "Amacımız, atalarımızdan bize miras kalan geleneği yaşatmak"

Mahalle sakinlerinden 63 yaşındaki Ali Yapar, AA muhabirine, mahallelerinde yardımlaşmanın her zaman devam ettiğini söyledi.

Bu geleneğin atalarından geldiğini belirten Yapar, "Biz mahallemizde imece usulüyle çok iş yaptık. Herkesin işini yaptık. Bizde para çalışmaz. Yardımlaşmayla herkesin işini yapıyoruz. Odunluk, ahır, ev yaptık, hasat zamanı ekini olanlara yardım ettik. Amacımız, atalarımızdan bize miras kalan geleneği yaşatmak." dedi.

61 yaşındaki Yılmaz Özbek de mahallelerinde imecenin devam ettiğini aktardı.

Mahallelinin kendi arasında yardımlaştığını anlatan Özbek, "Herkesten Allah razı olsun. Usta parası vermiyoruz, kendi işimizi kendimiz yapıyoruz. Dedelerimizden gelen yardımlaşma. Şimdiye kadar herkesin perde betonunu attık. Odunluk, fırın ve birçok şey yaptık." diye konuştu.

Özbek, birlik ve beraberlik olsun diye herkesle yardımlaştıklarını ve herkesin kendilerine imrendiğini sözlerine ekledi.

Ahmet Kubilay da vatandaşlara yardım etmek amacıyla yaz aylarında mahallesine geldiğini aktardı.

- "Yardımlaşmak kadar güzel bir şey yok"

34 yaşındaki Ahmet Demir, birlik ve dayanışmanın her zaman sürdüğüne işaret ederek, "Bugün de bahçeme duvar yapıyoruz. Komşular da yardımcı oluyor, Allah razı olsun. Böyle dayanışma çoğu köyde yok. Bu gelenek kayboldu. Başka köylerde de bizim gibi dayanışma olmasını isterim. Yardımlaşmak kadar güzel bir şey yok." ifadelerini kullandı.

Feride Özbek de eşleri çalışırken kendilerinin de onlara çay ve yemek yaparak destek verdiklerini söyledi.

Mahalledeki kadınların da imece usulü ekmek ve kışlık ürünler yaptıklarını belirten Özbek, yardımlaşma geleneğini sürdürdüklerini vurguladı.

72 yaşındaki Nermin Kutlu da inşaat ve çiftçilik işlerinin mahallede dayanışma ile yapıldığını dile getirdi.