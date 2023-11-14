Eskipazar OSB Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı.

Valilik Konferans Salonu'nda gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda Yönetim Kurulu Başkanı Vali Mustafa Yavuz, OSB'de altyapı çalışmalarının devam ettiğini, hızla faaliyete geçmesi için çalışmalar yapıldığını kaydetti.

Yönetim Kurulu üyelerinin hazır bulunduğu toplantıya, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şerafettin Kelleci, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Çapraz, İl Genel Meclis Üyesi Hasan Yıldırım, KTSO Meclis Başkanı Adnan Çebi de katıldı.

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