Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
Karabük'ün Yenice ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Karabük'ün Yenice ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından uyuşturucu, uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesi çalışması kapsamında ilçede bir araç durduruldu.
Araçta yapılan aramada, 40,80 gram sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan F.Ç ve E.T'nin emniyette işlemleri sürüyor.
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