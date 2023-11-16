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        Eflani'de pikap ile çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Karabük'ün Eflani ilçesinde pikap ile çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 10:43 Güncelleme: 16.11.2023 - 10:52
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        Eflani'de pikap ile çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Karabük'ün Eflani ilçesinde pikap ile çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        R.B. idaresindeki 78 AAG 936 plakalı otomobil, Hükümet Caddesi'nde 35 TYZ 59 plakalı pikapla çarpıştı. Kazada otomobilin sürücüsü R.B. ile yanındaki kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Yaralılar, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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        Galeri
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