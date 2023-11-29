Karabük'te şehir merkezine inen yaban hayvanları cep telefonuyla görüntülendi

Karabük'ün farklı noktalarında görülen ayı, domuz, tilki ve yaban tavşanı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yenice ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde bir evin önündeki yola inen ayıyı fark eden kişi, o anları cep telefonuyla görüntüledi. Görüntülerde etrafta yiyecek arayan ayının daha sonra ormanlık alana girerek uzaklaşması yer aldı.

Merkez Şirinevler Mahallesi'nde yaban tavşanı sokakta koşarken görüldü. Bir kişinin önüne kadar gelip bir süre bekleyen tavşan, daha sonra hızla koşarak gözden kayboldu.

5000 Evler Mahallesi'nde ise bir tilkinin yol kenarında koşması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bulak köyünde de yol kenarında bekleyen domuz sürüsü görüntülendi.