Karabük'te uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı
Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.
Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesi faaliyetleri" çerçevesinde çalışma başlattı.
Kemal Oyman Sanayi Sitesi'nde yürütülen çalışma sırasında, G.Y'nin üstü arandı.
Yapılan aramada 9,88 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.
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