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        Karabük'te uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı

        Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 00:58 Güncelleme: 30.12.2023 - 01:02
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        Karabük'te uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı
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        Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesi faaliyetleri" çerçevesinde çalışma başlattı.

        Kemal Oyman Sanayi Sitesi'nde yürütülen çalışma sırasında, G.Y'nin üstü arandı.

        Yapılan aramada 9,88 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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