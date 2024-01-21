AB coğrafi işaret tescilli Safranbolu safranı markalaşma yolunda ilerleyecek

ORHAN KUZU - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yetiştirilen safranın Avrupa Birliğinden (AB) aldığı coğrafi işaret tescili, bitkinin markalaşmasına katkı sağlayacak.

Boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda sektörü gibi pek çok alanda kullanıldığı için "mucize bitki" olarak adlandırılan safran için 2022'de Safranbolu Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından Avrupa Birliği'ne coğrafi işaret başvurusu yapıldı.

Değerlendirmelerin ardından Avrupa Birliği Resmi Gazetesi'nde yayınlanarak 17 Ocak'ta coğrafi işaret tescili alan Safranbolu safranı, Türkiye'nin AB'den tescilli ilk baharatı olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin AB'den coğrafi işaret tescili alan 19'uncu ürünü olan Safranbolu safranında, adını verdiği ilçede 2023'te 8 köyde 28 üretici tarafından 81 dekar alanda 35 kilogram üretim gerçekleştirildi.

Ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilen, 80 bin çiçekten sadece yarım kilogram üretilebilen ve kilogramı 250 bin liradan alıcı bulduğu için "dünyanın en pahalı bitkisi" olarak nitelendirilen Safranbolu safranının tanınırlığı ve marka değeri, AB coğrafi işaret tesciliyle artacak.

Bundan sonraki süreçte safranın ilçedeki üretim alanının artırılmasına yönelik çalışmalar yapılacak.

- "2024'ü coğrafi işaretli ürünlerimizle ilgili seferberlik yılı ilan ettik"

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, AA muhabirine, gururlu olduklarını belirterek, "Safranbolu safranımız ülkemizin baharat dalında Avrupa Birliği Komisyonunda tescil edilen ilk ürünü oldu. Bununla birlikte ülkemizin 19'uncu Avrupa Birliği tescili alan ürünü oldu." dedi.

Yavuz, Avrupa Birliği coğrafi işaret tescilinin önemine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Avrupa Birliği coğrafi işaret tescili, Safranbolu safranımızın bundan sonraki süreçte de markalaşması noktasında bizlere çok katkı sağlayacak. Avrupa Komisyonu tarafından tescil edilmesi ve coğrafi işaret alması, elimizi güçlendiriyor. Bundan sonraki süreçte Safranbolu safranımızın hem ekim alanlarının artırılması hem çiftçilerimizin gelir elde etmesi hem de katma değerli ürünler noktasında bizlerin işlerini kolaylaştırmış olacak."

Safranın yanında Karabük'ün iklimine uygun diğer tıbbi aromatik bitkilerin yetiştirilerek ticarileşmesi ve markalaşması noktasında çalışmalara devam edeceklerini aktaran Yavuz, şunları kaydetti:

"Şu anda ilimizde 8 ürünümüz coğrafi tescil almış durumda, 3 ürünümüzün coğrafi tescil başvurusu devam ediyor. 2024'ü coğrafi işaretli ürünlerimizle ilgili seferberlik yılı ilan ettik. 14 ürünümüzle ilgili de çalışmalar devam ediyor. Kısa süre içerisinde coğrafi tescil alması noktasında da başvurularımızı yapacağız. Hedefimiz 2024'te 25 coğrafi işaretli ürüne ulaşmak, aynı zamanda da bu ürünlerimizi markalaştırmak ve bunlarla birlikte de gelir edecek noktada çalışmalar yapmak."

Yavuz, Safranbolu safranının AB'den coğrafi işaret tescili almasında emeği geçenlere teşekkür ederek, ağustos-eylül aylarında ekimi yapılan ve ekim-kasım aylarında çiçek açan safranı görmek için ilçeye davet etti.

- "Safranbolu safranının AB coğrafi işaret tescili alması çok önemli"

Safranbolu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Muammer Dumaner de Safranbolu safranının AB coğrafi işaret tescili almasının, üreticiler başta olmak üzere Safranbolu adına çok önemli olduğunu söyledi.

Dumaner, tescil için 10 Ağustos 2022'de AB Komisyonuna başvurduklarını aktararak, "Başvuru dosyamız AB Komisyonu Tarım ve Kırsal Kalkınma Genel Müdürlüğü uzmanlarınca incelemelerden başarıyla geçerek 7 Eylül 2023'te AB Resmi Gazetesinde ilan edilmiştir. İlan sürecimizi kapsayan hukuki sürecimizin tamamlanmasının ardından AB nezdinde 17 Ocak'ta AB Resmi Gazetesinde tescil kesinleşmiştir." dedi.

Safranbolu safranının tesciliyle AB Komisyonunda Türkiye'den tescil edilen ürün sayısının 19'a yükseldiğini hatırlatan Dumaner, çalışmada emeği geçenlere teşekkür etti.