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        Karabük Teknokent'te hazırlanan "İnsansız Nano Helikopter" projesine TÜBİTAK desteği

        Karabük Üniversitesi (KBÜ) Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Teknokent) bünyesinde faaliyet gösteren firmanın savunma sanayi alanında yaptığı "İnsansız Nano Helikopter" projesi, TÜBİTAK desteği almaya hak kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 15:49 Güncelleme: 30.04.2024 - 15:49
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        Karabük Teknokent'te hazırlanan "İnsansız Nano Helikopter" projesine TÜBİTAK desteği
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        Karabük Üniversitesi (KBÜ) Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Teknokent) bünyesinde faaliyet gösteren firmanın savunma sanayi alanında yaptığı "İnsansız Nano Helikopter" projesi, TÜBİTAK desteği almaya hak kazandı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Uludoğan Savunma Sanayi Teknoloji A.Ş firmasınca hazırlanan çalışmanın 833 proje arasında, "TÜBİTAK 1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı" kapsamında desteklenecek 45 projeden biri oldu.

        Firmanın yönetim kurulu başkanı Seyfeddin Cevdet Uludoğan, çalışma adının, "Kapalı ve Kısıtlı Alanlarda Arama Kurtarma Gözlem Faaliyetlerinde Kullanılabilecek Askeri ve Sivil Kullanıma Uygun Nano Sınıfta İnsansız Helikopter Geliştirme" olduğunu belirtti.

        Uludoğan, Teknoloji Hazırlık Seviyesi (THS) 4'te çalışmalarının devam ettiğini, THS 9 seviyesine ulaşarak 2025'te projeyi seri üretime hazır hale getirmeyi amaçladıklarını anlattı.

        Projenin tamamlanmasıyla dünyada bu sınıfta insansız helikopter projesini tamamlamış ikinci firma olacaklarını aktaran Uludoğan, "Bu helikopterle amacımız, askeri istihbaratta özel kuvvetlerin kullanımına uygun insansız helikopter projesi geliştirmek. Bu projenin önemi, dünya üzerinde sadece 1 firma tarafından geliştirilip kullanılması. Biz Türkiye'den yerli firma olarak rakip çıkmayı planlıyoruz." ifadesini kullandı.

        Uludoğan, başarıya ulaşmaları halinde bu alanda dışa bağımlılığı sonlandıracaklarını ve askeri stratejik konuda yerli çözüm üretmiş olacaklarını vurgulayarak, katma değer payı çok yüksek insansız helikopterin fiyatının 200 bin dolar civarında olduğunu kaydetti.

        Kendilerinin insansız helikopteri yerli imkanlarla üretip ordunun kullanımına daha uygun fiyatlara sunmayı amaçladıklarına değinen Uludoğan, şunları kaydetti:

        "Katma değer olarak gram bölü ihracat fiyatı çok yüksek bir ürün. Yüksek teknolojiyi içeriyor. O kadar ufak bir cihazın içine bu kadar yüksek teknolojiyi sığdırmak çok zor olduğu için dünyada bunu yapabilen şu an ikinci bir firma yok. İnsansız nano helikopterimizin görüş açısı daha yüksek, yapay zeka modülümüz daha gelişmiş, havada kalma ve olumsuz hava koşullarına dayanma süremiz daha fazla diyebiliriz. Koaksiyel rotor yapısı ve arka pervanesi ile daha stabil uçuş ve daha hızlı manevra kabiliyetimiz mevcut. Daha yenilikçi yaklaşımla projeyi sürdürüyoruz. Rakibimizin taklidi değil tamamen o sınıfta yeni bir ürün üzerinde çalışıyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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