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        Karabük'te kaçak kazı yapan 5 şüpheli yakalandı

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ormanlık alanda kaçak kazı yapan 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 18:16 Güncelleme: 20.09.2024 - 18:21
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        Karabük'te kaçak kazı yapan 5 şüpheli yakalandı
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        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ormanlık alanda kaçak kazı yapan 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ormanlık alanda kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

        Ekipler düzenledikleri operasyonda, kaçak kazı yapan 5 kişiyi suçüstü yakaladı.

        Operasyonda, dedektör, ​​​​​​​2 bağlantı kablosu, 7 arama çubuğu, 2 el telsizi, 3 telsiz şarj aleti, telsiz şarj istasyonu ve çanta ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 5 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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