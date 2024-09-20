Karabük'te kaçak kazı yapan 5 şüpheli yakalandı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ormanlık alanda kaçak kazı yapan 5 şüpheli gözaltına alındı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ormanlık alanda kaçak kazı yapan 5 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ormanlık alanda kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Ekipler düzenledikleri operasyonda, kaçak kazı yapan 5 kişiyi suçüstü yakaladı.
Operasyonda, dedektör, 2 bağlantı kablosu, 7 arama çubuğu, 2 el telsizi, 3 telsiz şarj aleti, telsiz şarj istasyonu ve çanta ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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