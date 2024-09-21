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        Karabük Üniversitesi'nde Türkiye'nin ilk Sağlık Bilimleri Festivali düzenlenecek

        Karabük Üniversitesi, 6-7 Kasım'da Türkiye'nin ilk Sağlık Bilimleri Festivali'ne (Sağlıkfest) ev sahipliği yapacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 13:00 Güncelleme: 21.09.2024 - 13:05
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        Karabük Üniversitesi'nde Türkiye'nin ilk Sağlık Bilimleri Festivali düzenlenecek
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        Karabük Üniversitesi, 6-7 Kasım'da Türkiye'nin ilk Sağlık Bilimleri Festivali'ne (Sağlıkfest) ev sahipliği yapacak.

        Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, AA muhabirine, etkinliğin Türkiye'de bir ilk olacağını söyledi.

        Sağlıkfest ile ilgili çalışmaların yoğun şekilde devam ettiğini belirten Kırışık, "Bununla ilgili komisyonlarımız çalışmalarını yürütüyor. Bu çalışmalarda yarışma başlıklarında projeleri almaya başladık. Öğrencilerimiz, gençlerimiz, liseden, üniversiteden, yüksek lisans, doktor aşamasında ve serbest kategoriden, yani 18 yaş üstü kategoriden gençlerimiz, insanlarımız, vatandaşlarımız bu yarışmaya katılıyor, projelerini sunuyorlar." dedi.

        Kırışık, gerçekten çok güzel, çok başarılı projelerin geldiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

        "Bu da Türkiye'nin sağlık alanında gelişiminde son derece önemli. Toplam 4 kategoride 8 alanda yarışma yapıyoruz. Bu yarışmaların şu ana kadar hazırlık aşamaları oldukça başarılı bir şekilde ilerliyor. Aynı zamanda alan etkinlikleri sergileyeceğimiz merkez kampüsümüz içerisindeki alanlarda stantlar kurarak sağlık alanında yapılan çalışmaları, faaliyetleri, hem kamu kurum ve kuruluşlarımızın hem üniversitemiz birimlerinin hem de diğer kurum ve kuruluşların, sivil toplum kuruluşlarının, özel kuruluşların yapmış oldukları sağlık sahasındaki çalışmaları tanıtacağız. Toplumumuzu bu konuda aydınlatmayı hedefliyoruz."

        Sağlık testleri, taramaları gibi birtakım faaliyetleri de bu çalışma esnasında göstereceklerini aktaran Kırışık, "Türkiye çapında üniversitelerimiz, liselerimiz, akademisyenlerimiz çalışmayla oldukça güzel ilgileniyorlar. Bu çalışmanın orijinal bir çalışma olduğunu, Türkiye'ye çok büyük katkılar sunacağını, Türkiye Yüzyılı hedeflerine sağlık alanında ulaşmamıza fayda sağlayacağını ifade ediyorlar." diye konuştu.

        Kırışık, verimli ve başarılı bir süreç geçirdiklerini anlatarak, "Aynı zamanda Sağlıkfest ile ilgili 2 şarkı hazırladık. Birinin sunumunu yaptık. İkincisinin de video eşliğinde sunumunu hazırlıyoruz. Bu etkinliğin ülkemizin Türkiye Yüzyılı vizyonu hedeflerine hizmet etmesini ve sağlık alanında dünyada en iyi konuma gelmeyi hedeflediğimiz bir vizyonla çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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