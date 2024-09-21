Karabük'te 2 otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Yaralılar sağlık görevlilerince ilk müdahalenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile M.T'nin kullandığı otomobildeki K.A.T. (28) ve M.L.T. (1) ile diğer araçtaki S.A. (48), O.A. (22) ve M.M.A. (9) yaralandı.

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