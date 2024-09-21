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        Karabük'te 2 otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 21:35 Güncelleme: 21.09.2024 - 21:35
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        Karabük'te 2 otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
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        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

        M.T. (26) idaresindeki 67 ZB 501 plakalı otomobil, Safranbolu-Eflani kara yolu Kırıklar köyü yakınlarında O.A. (52) yönetimindeki 78 DE 993 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada sürücüler ile M.T'nin kullandığı otomobildeki K.A.T. (28) ve M.L.T. (1) ile diğer araçtaki S.A. (48), O.A. (22) ve M.M.A. (9) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar sağlık görevlilerince ilk müdahalenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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