Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'te tarihi eser niteliğinde objeler ele geçirildi

        Karabük'te çeşitli dönemlere ait tarihi eser niteliğinde objeler ele geçirilen operasyonda, 1 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2025 - 20:18 Güncelleme: 13.12.2025 - 20:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük'te tarihi eser niteliğinde objeler ele geçirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Karabük'te çeşitli dönemlere ait tarihi eser niteliğinde objeler ele geçirilen operasyonda, 1 şüpheli yakalandı.

        Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

        M.K'nin (29) 100. Yıl Mahallesi'ndeki iş yerinde tarihi sikke ve objeler bulundurduğu bilgisinin alınması üzerine operasyon düzenlendi.

        Operasyonda M.K. gözaltına alınırken, iş yerinde yapılan aramada, Bizans, Roma ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 60 sikke, 10 obje, 5 yüzük, 2 kolye ucu ile ruhsatsız tabanca, tabanca şarjörü, 170 tabanca fişeği, 2 define arama el dedektörü ve 2 bakır define arama çubuğu ele geçirildi.

        Öte yandan, 2 el yapımı patlayıcı madde olay yerinde Patlayıcı Madde İmha Timi'ne (PAMİT) teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Science dergisinden İstanbul depremi uyarısı
        Science dergisinden İstanbul depremi uyarısı
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Suriye'deki ABD askerlerine ateş açıldı
        Suriye'deki ABD askerlerine ateş açıldı
        4 aracı yakılan muhtar: Eve sıçrasaydı facia olacaktı
        4 aracı yakılan muhtar: Eve sıçrasaydı facia olacaktı
        Kendisi ile konuşmak istemeyen genç kadını katletti!
        Kendisi ile konuşmak istemeyen genç kadını katletti!
        Bakan açıkladı! Cezalar artırılıyor
        Bakan açıkladı! Cezalar artırılıyor
        Güllü'nün tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ifadesi ortaya çıktı!
        Güllü'nün tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ifadesi ortaya çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin'i davet ettim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin'i davet ettim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bahis ve yeni anayasa mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bahis ve yeni anayasa mesajı
        TMSF: Habertürk TV satıldı iddiaları asılsızdır
        TMSF: Habertürk TV satıldı iddiaları asılsızdır
        Evine girmek üzereydi... Tek kurşunla kanlı infaz!
        Evine girmek üzereydi... Tek kurşunla kanlı infaz!
        Kruvaziyer turizminde tarihi rekor
        Kruvaziyer turizminde tarihi rekor
        Zıplayıp 'tos' vurdu! Boğanın saldırısı kamerada!
        Zıplayıp 'tos' vurdu! Boğanın saldırısı kamerada!
        'Bıçak parası' profesörü yaktı!
        'Bıçak parası' profesörü yaktı!
        Michelin yıldızlı 17 Türk restoranında fiyatlar nasıl?
        Michelin yıldızlı 17 Türk restoranında fiyatlar nasıl?
        Hayatından tamamen çıkardı 
        Hayatından tamamen çıkardı 
        İlişkiyi kabul etti
        İlişkiyi kabul etti
        Barış Özgenç: İyi bir seslendirme hakem gibi olmalı
        Barış Özgenç: İyi bir seslendirme hakem gibi olmalı
        "Onların işçileri değiliz"
        "Onların işçileri değiliz"
        Kara kaplı defterden çıkanlar
        Kara kaplı defterden çıkanlar

        Benzer Haberler

        Hastaneye gitmek için otelden çıktı, 1 gün sonra ormanda cesedi bulundu
        Hastaneye gitmek için otelden çıktı, 1 gün sonra ormanda cesedi bulundu
        Karabük'te otobüs terminalinde yenileme çalışmaları sürüyor
        Karabük'te otobüs terminalinde yenileme çalışmaları sürüyor
        GÜNCELLEME - Karabük'te kayıp kişi ormanlık alanda ölü bulundu
        GÜNCELLEME - Karabük'te kayıp kişi ormanlık alanda ölü bulundu
        Karabük'te kayıp kişi ormanlık alanda ölü bulundu
        Karabük'te kayıp kişi ormanlık alanda ölü bulundu
        Karabük'te kayıp olarak aranan kişi ölü bulundu
        Karabük'te kayıp olarak aranan kişi ölü bulundu
        Karabük'te bir kişinin öldüğü bıçaklı kavganın görüntüleri ortaya çıktı
        Karabük'te bir kişinin öldüğü bıçaklı kavganın görüntüleri ortaya çıktı