Karabük'te tarihi eser niteliğinde objeler ele geçirildi

Operasyonda M.K. gözaltına alınırken, iş yerinde yapılan aramada, Bizans, Roma ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 60 sikke, 10 obje, 5 yüzük, 2 kolye ucu ile ruhsatsız tabanca, tabanca şarjörü, 170 tabanca fişeği, 2 define arama el dedektörü ve 2 bakır define arama çubuğu ele geçirildi.

