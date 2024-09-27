Karabük'te polis memurları gasp tatbikatı düzenledi
Karabük'te polis memurları tarafından gasp tatbikatı gerçekleştirildi.
Karabük'te polis memurları tarafından gasp tatbikatı gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen tatbikatta senaryo gereği, Cumhuriyet Mahallesi'nde bir iş yerine giren silahlı 2 kişi, iş yeri sahibini silahla yaralayarak gasbetti.
Daha sonra şüpheliler, bir otomobille olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, kentin giriş ve çıkışlarında kapama noktaları oluşturdu.
Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) desteğiyle Soğuksu Mahallesi Makasbaşı mevkisinde durdurulan şüpheliler, polis ekiplerince gözaltına alındı.
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