Karabük'te polis memurları gasp tatbikatı düzenledi

Daha sonra şüpheliler, bir otomobille olay yerinden kaçtı.

İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen tatbikatta senaryo gereği, Cumhuriyet Mahallesi'nde bir iş yerine giren silahlı 2 kişi, iş yeri sahibini silahla yaralayarak gasbetti.

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