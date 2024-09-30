Karabük'te 2 otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile bir özel hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

M.M.K. idaresindeki 78 AAH 733 plakalı otomobil, Şehit Ateşe Reşat Bulvarı'nda A.T. yönetimindeki 78 ABR 117 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücüler ile otomobillerdeki Ş.B.Ş, M.T, N.T. ile A.M.T. (7) yaralandı.

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