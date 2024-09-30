AK Parti'den Eflani'de "vefa" programı

AK Parti Eflani Teşkilatı tarafından "vefa" programı düzenlendi.

Şehit Barış Efe Parkı'nda gerçekleştirilen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programda konuşan AK Parti Eflani İlçe Başkanı Hüseyin Ersoy, teşkilatın kurucu başkanı ve yönetimi ile çeşitli kademelerinde görev yapanların isimlerini okuyarak her birine emekleri için teşekkür etti.

"Tarihine, geçmişine, ecdadına, davasına, memleketine, gelenek ve göreneklerine, kendisine yapılan iyiliklere vefası olmayanın sefası da olmaz." diyen Ersoy, "Memleketimize hizmet etmek için elimizden geldiği kadarıyla gayret, heyecan ve samimiyetle uyumlu, tempolu çalışmalar içinde olacağız. Sen ben kavgasından, bölgecilikten, birbirimizi yıpratmaktan uzak duracağız. Sadece el değil, dil ve gönül birliği içinde atalarımızdan gördüğümüz edep görgü neyse ona layık şekilde gayretle çalışacağız." ifadelerini kullandı.