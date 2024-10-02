Karabük'te huzurevinde yatağa bağımlı yaşlılar, "odaya servis müzik" ile moral buluyor

ORHAN KUZU - Karabük Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı huzurevinde kalan yatağa bağımlı bireyler, haftanın 5 günü odalarına gelen müzik grubunun çalıp söylediği parçalara eşlik ediyor.

Yücel Huzurevi'nde kalan 110 yaşlı, resim, müzik, el sanatları ve okuma yazma kurslarıyla sosyal ve psikolojik açıdan destekleniyor. Yaşlılar spor, resim, el işi, müzik eğitimleriyle vakitlerini verimli geçirme ve kendilerini geliştirme imkanı buluyor.

Huzurevinin yatağa bağımlı sakinleri ise haftanın 5 günü odalarına gelen müzik grubunun verdiği mini konserlere eşlik edip moral buluyor.

- "Sosyal aktivitelerin yaşlıların yaşama bağlılığı üzerine büyük etkileri var" Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdurrahman Bilgiç, AA muhabirine, huzurevi sakinlerine yönelik egzersiz, müzik, resim, eğitim ve manevi destek hizmetleri ile grup sohbetleri gibi sosyal aktivite programları yaptıklarını söyledi. Bu tür aktivitelerin yaşlıların otonomisi ve yaşama bağlılığı üzerine büyük etkilerinin olduğunu gözlemlediklerini aktaran Bilgiç, şöyle devam etti: "Yaşlı bireylerin sağlığını geliştirecek ve yaşam kalitelerini artıracak bu tür sosyal aktivitelerin, yatağa bağımlı yaşlı bireylerimizin moral ve motivasyonlarının yükseltilmesi, hayata olan bağlarının güçlendirilmesi anlamında, yaşlı odalarında da bu tür aktiviteler yapmaya başladık ve çok verimli olduğunu gördük. Özverili çalışma arkadaşlarımı kutluyorum."

Müzik öğretmeni Ahmet Demir de haftanın 5 günü huzurevinde müzikal aktiviteler düzenlediklerini anlattı. Bir koro ekibinin de bulunduğu bilgisini veren Demir, "Odasından çıkamayan hastalarımıza terapi anlamında müzikler yapıyoruz. Huzurevindeki yaşlılarımıza genellikle mutlu olsunlar ve moralleri yükselsin diye müzik yapıyoruz. Müziklerimize eşlik de ediyorlar." diye konuştu. - "Ahmet öğretmenim beni çok mutlu ve motive ediyor" Huzurevi sakinlerinden 81 yaşındaki Nurhan Akdokul da yapılan etkinliklerden çok mutlu olduğunu dile getirdi.