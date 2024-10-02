AK Parti İl Başkanı Salt, Bakan Şimşek'in Karabük ziyaretini değerlendirdi

AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, "Türkiye Buluşmaları" kapsamında kente gelen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ziyaretine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Salt, yaptığı yazılı açıklamada, partisinin 8. Büyük Olağan Kongre süreciyle eş zamanlı başlayan "Türkiye Buluşmaları" çalışmalarının hafta sonu tamamlandığını hatırlattı.

Ziyarette kentin önemli dinamikleriyle bir araya gelen Bakan Şimşek'in, Karabük'ün geleceği için kritik konulara değindiğini belirten Salt, "Program kapsamında AK Parti Karabük Teşkilatını, Karabük Belediyesi ile Karabük Valiliğini ziyaret eden ve sivil toplum kuruluşları ve iş insanlarıyla buluşan Bakan Şimşek, Türkiye'nin ekonomisine dair atılan adımları ve verileri değerlendirerek, Karabük'ün stratejik konumunu ve sanayi sektöründeki rolünü vurguladı." ifadelerini kullandı.