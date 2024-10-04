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        Karabük Belediyesi Kayabaşı merdivenlerinde yenileme çalışması başlattı

        Karabük Belediyesi, Kayabaşı Mahallesi'ndeki merdivenlerde yenileme çalışması başlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 18:07 Güncelleme: 04.10.2024 - 18:31
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        Karabük Belediyesi Kayabaşı merdivenlerinde yenileme çalışması başlattı
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        Karabük Belediyesi, Kayabaşı Mahallesi'ndeki merdivenlerde yenileme çalışması başlattı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bütçesi 10 milyon lira olarak belirlenen proje sayesinde, yaşanan toprak kayması ve benzeri sorunlar son bulacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Kayabaşı Mahallesi'ndeki merdivenlerin, halk için ciddi güvenlik sorunu oluşturduğunu belirtti.

        Özellikle yağışlı günlerde toprak kaymaları ve kaygan zeminlerin büyük risk oluşturduğunu aktaran Çetinkaya, "Belediye olarak bu sorunu çözmek için kapsamlı bir çalışma başlattık. Proje için 10 milyon liralık bütçe ayırdık ve bu yatırımla sadece merdivenleri yenilemekle kalmayacak, Kayabaşı merdivenlerinin kullanımını daha güvenli, rahat ve estetik bir hale getireceğiz." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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