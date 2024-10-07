Karabük'te polisin "dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü kovalamacayla yakalandı

Sürücüye "yetersiz sürücü belgesi ile araç kullanmak", "dur ihtarına uymamak" ve "ters yönde araç kullanmak" gibi suçlardan 33 bin lira idari para cezası uygulandı.

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