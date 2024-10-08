Karabük'te otomobiliyle yolda kalan sürücüye polis yardım etti
Karabük'te 2 trafik polisi, arıza nedeniyle yolda kalan sürücüye otomobilini iterek yardım etti.
Karabük'te 2 trafik polisi, arıza nedeniyle yolda kalan sürücüye otomobilini iterek yardım etti.
Sanayi Kavşağı'nda seyir halindeki bir sürücünün otomobili arıza yaparak durdu.
Bu sıradan bölgeden geçen İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğünde görevli 2 polis, sürücünün yardımına yetişti.
Sürücünün direksiyon başına geçmesinin ardından polisler, otomobili iterek trafiği aksatmayacak alana götürdü.
O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Öte yandan Karabük-Ankara kara yolu Hamzalar mevkisinde bir kişinin cipin tavanında tehlikeli yolculuğu da cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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