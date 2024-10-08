Karabük'te otomobiliyle yolda kalan sürücüye polis yardım etti

Öte yandan Karabük-Ankara kara yolu Hamzalar mevkisinde bir kişinin cipin tavanında tehlikeli yolculuğu da cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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