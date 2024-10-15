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        Karabük'te 38 yıllık öğretmene duygulandıran veda

        Karabük'te emekli olan 38 yıllık büro yönetimi ve yönetici asistanlığı öğretmeni Yalçın Kaplan için okulunda sürpriz veda etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 12:15 Güncelleme: 15.10.2024 - 12:34
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        Karabük'te 38 yıllık öğretmene duygulandıran veda
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        Karabük'te emekli olan 38 yıllık büro yönetimi ve yönetici asistanlığı öğretmeni Yalçın Kaplan için okulunda sürpriz veda etkinliği düzenlendi.

        Prof. Dr. Süheyl Ünver Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenleri ve idarecileri, müdür yardımcısı olarak görev yapan ve emekliye ayrılan 65 yaşındaki Kaplan için veda programı hazırladı.

        Öğrenciler, son dersin ardından Kaplan'ı koridorlardan alkışlar eşliğinde uğurladı.

        Gördüğü manzara karşısında duygulanan Kaplan, öğrencileriyle vedalaştı.

        Uzun süre alkışlanan Kaplan, güzel uğurlama için meslektaşlarına ve öğrencilere teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri

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