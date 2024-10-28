Karabüklü çift, yeni doğan çocuklarına milli futbolcu Arda'nın ismini verdi

Karabük'te Bilal ve Damla Nur Güler çifti, çocuklarına A Milli Futbol Takımı ve Real Madrid'in oyuncusu Arda'nın adını koydu.

Safranbolu ilçesinde yaşayan çift, 15 Ekim'de dünyaya gelen erkek çocuklarına hayranı oldukları milli futbolcu "Arda Güler"in ismini verdi.

27 yaşındaki Bilal Güler, AA muhabirine, Arda Güler'in milli ve başarılı bir futbolcu olduğu için çocuklarına onun ismini verdiklerini söyledi.

Galatasaraylı olduğunu belirten Güler, "Arda Güler'in çok iyi yerlere gelmesini istiyoruz. Arda'yı başarılarından dolayı destekliyoruz ve yanında olmak istiyoruz. İnşallah oğlumuz da onun gibi başarılı bir futbolcu olur. Eğitiminin ardından ağabeyi Arda Güler gibi yetişecek inşallah." dedi.