GÜNCELLEME - Karabük'te kendisinden 10 gündür haber alınamayan kişi ölü bulundu

Karabük ve Bartın jandarma, AFAD ve gönüllüleri, İHH ile Nilüfer Arama Kurtarma Derneğinden oluşan ekipler, köyün çevresinde arama tarama faaliyeti yaptı.

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